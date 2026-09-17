Juventus-NEC, ecco le formazioni ufficiali della sfida: le scelte di Spalletti e Schreuder.
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Sono state rese note le formazioni ufficiali di Juventus-NEC, gara in programma questa sera all’Allianz Stadium. Spalletti schiera i bianconeri con il 3-4-2-1, lo stesso modulo scelto da Schreuder per gli ospiti. Ecco gli undici titolari delle due squadre.
Juventus-NEC, la formazione bianconera
Juventus (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumì; Nico Gonzalez, Sarr, Douglas Luiz, Celik; McKennie, Alajbegovic; Woltemade.
Allenatore: Spalletti.
Le scelte del NEC
NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen.
Allenatore: Schreuder.
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