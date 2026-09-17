La Juventus travolge il NEC con un netto 5-0 e Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, si gode la risposta della squadra. Il tecnico bianconero ha sottolineato la lucidità dei suoi giocatori dopo le recenti difficoltà, soffermandosi anche sulla qualità delle reti e sulla capacità di sfruttare l’aggressività degli avversari.

Spalletti soddisfatto della risposta della Juventus

“È corretto quello che ha detto, sono soddisfattissimo. Sono entrati in campo con grande lucidità nelle idee e hanno saputo trasformare i dubbi che possono arrivare dopo sconfitte del genere, anche legati alle scelte da fare. Hanno scelto bene e realizzato anche gol molto belli”.

La lettura tattica e il primo gol

L’allenatore ha poi spiegato come la Juventus sia riuscita a sfruttare la pressione del NEC, evidenziando anche il contributo di Nico Gonzalez nell’azione che ha portato alla prima rete.

“Quando gli avversari vengono ad aggredirti con questa intensità, non devi farti intimorire, ma utilizzare a tuo vantaggio quello che fanno. I ragazzi lo hanno fatto bene. Sul primo gol li abbiamo invitati a venire avanti con un palleggio basso e corto, per poi andare lungo e attaccare lo spazio. È stato bravo Nico Gonzalez ad arpionare quel pallone, che poteva sembrare anche un po’ lungo”.