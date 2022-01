Vlahovic, oggi l’ultimo incontro con Ristic: poi la firma con la Juve

Oggi l'ultimo incontro con l'agente di Vlahovic

redazionejuvenews

Nel pomeriggio di oggi, la dirigenza della Juventusavrà un ultimo incontro con Ristic, agente di Dusan Vlahovic, per definire le commissioni e gli ultimi dettagli per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore serbo. Il tutto dovrebbe andare a buon fine con l'attaccante ormai ex Fiorentina che già scalpiterebbe per fare il primo allenamento con i suoi nuovo compagni di squadra. Le cifre dell'affare sono note: operazione da 75 milioni di euro totali. Non sono stati ancora rivelati in quanti esercizi la Juventus pagherà questa somma al club viola e probabilmente solamente dopo la firma sui contratti ne sapremo di più.

Le visite mediche del giocatore già sarebbero state prenotate per sabato mattina al J Medical, ma in caso di altre complicazioni potrebbero slittare a lunedì prossimo, con Vlahovic che dovrebbe svolgere il suo primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri martedì, in vista del prossimo match del campionato di Serie A contro l'Hellas Verona (in cui la punta esordirà in bianconero). In giornata l'attaccante ex viola dovrebbe effettuare un tampone e, se negativo, potrebbe arrivare a Torino già nella serata di oggi e passare la notte nel capoluogo piemontese.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il futuro di Alvaro Morata, lo spagnolo vorrebbe fortemente il Barcellona, ma l'Atletico Madrid non vorrebbe assolutamente rinforzare rivali per quanto riguarda lo scudetto o un posto alla prossima Champions League. Il club blaugrana nelle ultime ore starebbe lavorando con la società biancorossa per trovare un accordo sulle cifre ma non è sicuro che l'affare alla fine vada in porto. Nel peggiore dei casi, Morata comunque rimarrà in bianconero fino a giugno e ovviamente non verrà riscattato, con il tecnico Max Allegri che avrebbe una soluzione in più per la Vecchia Signora in attacco fino al termine della stagione che potrebbe essere di grande aiuto per assicurarsi un posto alla prossima Champions.