Firenze: striscione contro il presidente Commisso

Il numero uno della Fiorentina preso di mira dai tifosi dopo l'affare con la Juventus che porterà l'attaccante serbo Vlahovic a vestire la maglia bianconera

La Juventus è in dirittura d'arrivo per portare a Torino l'attaccante e attuale capocannoniere della Serie A Dusan Vlahovic . Il giocatore serbo ha rifiutato la corte di molte squadre della Premier League sclegliendo la Juventus, squadra nella quale sogna di giocare fin da bambino. Un'affare, quello tra Juventus e Fiorentina , nato e chiuso in poche ore, con i bianconeri che hanno sconvolto, con il loro blitz, il mercato di gennaio assicurandosi uno dei maggiori talenti europei in circolazione. L'affare tra i bianconeri e la viola non è passato sotto traccia , soprattutto a Firenze dove i tifosi , dopo la cessione di Chiesa, stanno per vedere un altro loro giocatore finire dagli odiati rivali.

"La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell'indagine. Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite avrebbero fatto causa a quei 'motherfuckers'. Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri. Dusan Vlahovic è cresciuto qui e dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove è. I tifosi mi amano, ma fino a un certo punto. Quel punto è la misura in cui 'vinco e spendo soldi'".