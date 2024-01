Vives: “Il Lecce affronta la Juventus nel momento peggiore”

Giuseppe Vives, ex calciatore del Lecce, ha detto la sua sui giallorossi, parlando anche della partita contro la Juventus.

Giuseppe Vives, ex calciatore del Lecce, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta del Mezzogiorno: "Era una partita all'ora di pranzo e lo stadio era sold out. Buffon venne espulso dopo pochi minuti per aver toccato la palla con le mani fuori dall'area di rigore e la superiorità numerica ci caricò. Giocammo una partita super e vincemmo grazie a Mesbah e Bertolacci.

Venni espulso anch'io, ma fortunatamente questo non ci costò il risultato, altrimenti non me lo sarei mai perdonato. Tornando al presente, il Lecce affronta la Juve forse nel momento peggiore, perchè la squadra di Allegri è in crescita, lo si vede anche dal gioco che sta migliorando rispetto all'inizio del campionato.

Di sicuro la squadra di D'Aversa sarà motivata, e per loro anche un pareggio sarebbe un risultato preziosissimo, ma serviranno tanta corsa e intensità, in modo da non farli ragionare, altrimenti si rischia di restare schiacciati".

