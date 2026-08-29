Il portiere della Juventus, Guglielmo Vicario, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo ottenuto dai bianconeri contro il Parma. L’estremo difensore ha parlato della grande emozione vissuta, ma anche della necessità di mantenere equilibrio e concentrazione.

“Per me è un sogno che si realizza”

Vicario ha dichiarato: “Molta emozione, sinceramente. Come ho già detto, per me è un sogno che si realizza. Adesso bisogna cavalcarlo con entusiasmo, con umiltà e con equilibrio. Oggi è una grande serata per me, sicuramente, per la squadra e per il risultato ottenuto”.

“Vincere non è mai scontato”

Il portiere bianconero ha poi aggiunto: “Comunque vincere non è mai scontato, è quello per cui lavoriamo, ma non è mai facile. L’avversario va rispettato, è di valore, è ostico e ti sporca la partita. Quindi è una vittoria che ci prendiamo al 100%”.

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: “Da domani si riparte, non c’è tempo per adagiarsi sugli allori e godersi le vittorie. Da domani bisogna già lavorare in direzione di domenica”.