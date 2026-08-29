Nico Gonzalez, autore del gol che ha sbloccato la sfida contro il Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio. L’argentino, entrato in campo e subito decisivo, è stato eletto MVP della partita.

Nico Gonzalez: “Abbiamo preparato bene la partita”

L’esterno argentino ha commentato così la sua prestazione e il successo della Juventus: “Sono contento, sono contento per la squadra. Abbiamo fatto un grande lavoro anche durante questa settimana e abbiamo preparato bene la partita. Sono felice anche per loro, per i tifosi”.

“Gioco a calcio, è quello che mi piace”

Infine, Nico Gonzalez ha risposto anche alla domanda su cosa avesse pensato dopo il gol: “Niente, gioco a calcio. È quello che mi piace”.