Nico Gonzalez, autore del gol decisivo contro il Parma, ha parlato a DAZN dopo il successo della Juventus all’Allianz Stadium.
Nico Gonzalez, autore del gol che ha sbloccato la sfida contro il Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio. L’argentino, entrato in campo e subito decisivo, è stato eletto MVP della partita.
Nico Gonzalez: “Abbiamo preparato bene la partita”
L’esterno argentino ha commentato così la sua prestazione e il successo della Juventus: “Sono contento, sono contento per la squadra. Abbiamo fatto un grande lavoro anche durante questa settimana e abbiamo preparato bene la partita. Sono felice anche per loro, per i tifosi”.
“Gioco a calcio, è quello che mi piace”
Infine, Nico Gonzalez ha risposto anche alla domanda su cosa avesse pensato dopo il gol: “Niente, gioco a calcio. È quello che mi piace”.
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