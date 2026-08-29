Jhon Lucumì ha parlato a DAZN dopo Juventus-Parma, commentando la sua prima gara da titolare e il momento della squadra bianconera.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Prima gara da titolare con la maglia della Juventus per Jhon Lucumí, che dopo il successo contro il Parma ha parlato ai microfoni di DAZN.
Il difensore colombiano ha commentato la sua prestazione e il lavoro svolto dalla squadra di Luciano Spalletti in questo inizio di stagione.
“Lavoriamo per diventare una squadra forte”
Sulla sua prima partita da titolare in bianconero, Lucumì ha dichiarato: “Giocare accanto a grandi giocatori credo sia più facile e siamo contenti perché la squadra sta lavorando bene”.
Il colombiano ha poi aggiunto: “Stiamo provando a essere una squadra forte e dobbiamo continuare così”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Juve News
Spalletti: “Se Thuram avrà un problema, servirà un centrocampista”
Juve News
Vicario: “Un sogno che si realizza, ma da domani si riparte”
Juve News
Nico Gonzalez: “Felice per la squadra e per i tifosi”
Juve News
Juventus-Parma 2-0, rivivi il LIVE: vittoria importantissima per i bianconeri!
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti