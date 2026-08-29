Prima gara da titolare con la maglia della Juventus per Jhon Lucumí, che dopo il successo contro il Parma ha parlato ai microfoni di DAZN.

Il difensore colombiano ha commentato la sua prestazione e il lavoro svolto dalla squadra di Luciano Spalletti in questo inizio di stagione.

“Lavoriamo per diventare una squadra forte”

Sulla sua prima partita da titolare in bianconero, Lucumì ha dichiarato: “Giocare accanto a grandi giocatori credo sia più facile e siamo contenti perché la squadra sta lavorando bene”.

Il colombiano ha poi aggiunto: “Stiamo provando a essere una squadra forte e dobbiamo continuare così”.