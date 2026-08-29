Segui Juventus-Parma LIVE: cronaca, risultato e aggiornamenti in tempo reale della sfida dell’Allianz Stadium, valida per la 2ª giornata di Serie A.

Lorenzo Focolari

Dopo il successo all’esordio contro il Frosinone, la Juventus torna in campo davanti ai propri tifosi. I bianconeri ospitano il Parma all’Allianz Stadium nella seconda giornata di Serie A, con l’obiettivo di conquistare altri tre punti e dare continuità al buon avvio di stagione.

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