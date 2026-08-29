Dopo il successo contro il Parma, Luciano Spalletti ha parlato anche delle prossime mosse di mercato della Juventus e della possibile necessità di intervenire a centrocampo. Il tecnico bianconero ha fatto riferimento in particolare alle condizioni di Thuram e alla trattativa sfumata per Franck Kessié.

Spalletti sul centrocampo della Juventus

L’allenatore bianconero ha spiegato: “Probabilmente, se viene confermata questa situazione di difficoltà dalla parte medica su Thuram, c’è bisogno di un calciatore a metà campo”.

“I direttori cercheranno un altro profilo”

Spalletti ha poi aggiunto: “I nostri direttori avevano organizzato una situazione che fosse logica e interessante sotto tutti gli aspetti, poi è sfumata. Per cui ora loro andranno alla ricerca di un altro profilo”.

Spalletti su Kolo Muani e sull’episodio del rigore

Luciano Spalletti ha commentato anche la prestazione di Kolo Muani, soffermandosi sulle qualità dell’attaccante e sulla necessità di essere più incisivo sotto porta. Il tecnico bianconero ha poi analizzato anche l’episodio che ha coinvolto Keita e Alajbegovic.

“Penso che lui sappia giocare in diverse situazioni. È un calciatore veloce, tecnico e di qualità estrema. Ci deve mettere un po’ più di cattiveria, perché è quello che poi mette tutto. Lui ha le qualità per ritagliarsi lo spazio per venire via e palleggiare con la squadra. Poi voi potete dire quello che vi pare”.

Sul possibile rigore, invece, il tecnico della Juventus ha aggiunto: “Quello di Keita non è rigore, è lui che allarga la gamba. Quando si parla di contatto si ritorna lì: cos’è un contatto? Un impatto è un impatto, sennò è un contatto. È Keita che allarga il piede, cerca l’intervento di Alajbegovic. In un minuto l’hanno liquidata al VAR, com’è giusto che sia”.