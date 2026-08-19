Dopo aver affidato la porta a Guglielmo Vicario, la Juventus deve ora definire la composizione definitiva del reparto. Le prossime settimane potrebbero infatti portare diversi movimenti tra i portieri bianconeri, con alcune possibili operazioni in uscita che potrebbero modificare le gerarchie alle spalle del nuovo numero uno.

La situazione di Michele Di Gregorio e Mattia Perin resta da monitorare con attenzione. In caso di doppia partenza, la dirigenza sarebbe costretta a tornare sul mercato per trovare un nuovo vice di Vicario. Tra i profili emersi ci sarebbe anche quello di Emil Audero, che potrebbe così fare ritorno a Torino.

Di Gregorio seguito dal Marsiglia

Come riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Michele Di Gregorio è seguito dal Marsiglia. Il club francese starebbe valutando il portiere bianconero, mentre nelle scorse ore si era registrato anche un sondaggio del Monza.

L’ipotesi di un trasferimento in Francia resta dunque sul tavolo e potrebbe rappresentare una delle possibili soluzioni per il futuro dell’ex portiere del Monza. La Juventus attende eventuali sviluppi, con la situazione che potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

Palermo su Perin

Anche il futuro di Mattia Perin potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il portiere sarebbe stato infatti contattato dal Palermo, che avrebbe aperto un possibile fronte di mercato per il bianconero.

Perin rappresenta da tempo una garanzia per la Juventus e la sua eventuale partenza costringerebbe il club a rivedere ulteriormente la composizione del reparto. Tutto dipenderà dalle decisioni dei prossimi giorni e dalla volontà dei giocatori coinvolti.

Spunta Audero per il ruolo di vice Vicario

Qualora sia Di Gregorio sia Perin dovessero lasciare Torino, la Juventus avrebbe la necessità di intervenire nuovamente sul mercato per individuare un portiere in grado di ricoprire il ruolo di vice Vicario.

In questo scenario emerge la candidatura di Emil Audero. Per il portiere si tratterebbe di un ritorno alle origini, considerando il suo lungo percorso nel settore giovanile della Juventus prima dell’esordio nel calcio professionistico.

Al momento si tratta di una possibilità da monitorare, ma il nome di Audero potrebbe diventare più concreto qualora le uscite di Di Gregorio e Perin dovessero effettivamente concretizzarsi.