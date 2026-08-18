Jhon Lucumí è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano è arrivato dal Bologna per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti e, dopo l'ufficialità del trasferimento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero.

Il centrale ha espresso tutta la sua emozione per l'inizio di questa nuova avventura, sottolineando la grandezza della Juventus e la voglia di mettersi subito a disposizione della squadra.

Le prime parole di Lucumí in maglia bianconera

“Sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l'ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione”, ha dichiarato il colombiano.

Lucumí ha poi raccontato anche quali siano stati i suoi punti di riferimento nel calcio, a partire da un connazionale che ha lasciato il segno proprio con la maglia della Juventus: “Credo che il primo sia Cuadrado. Ha fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra”.

Spazio anche ai grandi difensori che hanno scritto pagine importanti della storia bianconera: “La Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Penso che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori nella nostra posizione”.

Lucumí e il primo incontro con Spalletti

Il nuovo acquisto della Juventus ha parlato anche del suo primo contatto con Luciano Spalletti: “Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra”.

Il colombiano sente di essere arrivato a Torino nel momento giusto della sua carriera e di poter dare il proprio contributo a un gruppo di altissimo livello: “Adesso mi sento in una buona fase di maturità. Sento di aver fatto il passo giusto e, con questi compagni che sono di altissimo livello, so di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus”.

Infine, un messaggio rivolto ai tifosi bianconeri: “Sono contento di essere qua, non vedo l'ora di vederli all'Allianz Stadium e spero di poter restituire tutto questo affetto nei momenti in cui saremo in campo”.

Il messaggio social: “Un nuovo capitolo e una nuova sfida”

Dopo le prime parole ai canali ufficiali, Lucumí ha voluto celebrare il suo trasferimento alla Juventus anche attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Il difensore colombiano ha espresso tutta la sua felicità per l'inizio di questo nuovo capitolo: “Grazie Dio per questa grande benedizione, la gloria è sempre per te e vado avanti per la tua mano. Un nuovo capitolo, una nuova sfida e tantissimo entusiasmo per tutto ciò che verrà”.

Poi il messaggio dedicato alla sua nuova squadra e alla voglia di iniziare subito a lavorare: “Molto felice e orgoglioso di far parte di un club con la storia e la grandezza della Juventus. Con tanta voglia di lavorare, competere e dare tutto per questi colori”.

Un messaggio chiuso con poche parole, ma dal significato chiarissimo: “Forza Juve!”. Per Lucumí inizia così ufficialmente la nuova avventura in bianconero, con l'obiettivo di conquistare rapidamente la fiducia di Spalletti e dei suoi nuovi tifosi.