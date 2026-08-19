La Juventus continua a lavorare sul futuro e a valorizzare i talenti cresciuti nel proprio settore giovanile. Il club bianconero ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Gabriele Finocchiaro, che ha prolungato il proprio legame con la società fino al 30 giugno 2028.

Una firma importante per il classe 2006, arrivato nell’universo bianconero quando aveva appena 14 anni e protagonista di un percorso di crescita costante nelle giovanili della Juventus. Contestualmente al rinnovo, il giovane attaccante inizierà una nuova esperienza lontano da Torino per proseguire il proprio percorso di maturazione.

Finocchiaro in prestito al De Graafschap

Dopo il rinnovo, per Finocchiaro è arrivato anche il momento di una nuova esperienza. Il giovane attaccante si trasferirà infatti in prestito al De Graafschap, dove giocherà la prossima stagione.

L’esperienza in Olanda rappresenterà un passaggio importante per la crescita del calciatore, che avrà così la possibilità di confrontarsi con una nuova realtà e proseguire il proprio percorso di maturazione anche nel calcio professionistico.

Il comunicato della Juventus

La Juventus ha ufficializzato l’operazione attraverso una nota: “Rinnovo di contratto per Gabriele Finocchiaro che, dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nell’aprile 2024, ha rinnovato con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Il classe 2006, bianconero da quando aveva 14 anni, ha indossato nelle ultime stagioni la maglia dell’Under 20: 82 presenze complessive con la Primavera, condite con otto reti e dieci assist. Ad attendere adesso Finocchiaro c’è un’esperienza in prestito: vestirà la maglia del De Graafschap in questa annata, proseguendo così in Olanda il suo percorso di crescita: in bocca al lupo, Gabriele!”.