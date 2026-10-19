La sconfitta contro la Lazio continua a far discutere in casa Juventus. Il pesante 0-3 rimediato all'Allianz Stadium ha lasciato emergere una serie di problemi che vanno oltre il risultato, dalla fragilità mentale alla mancanza di una reazione convincente nei momenti più difficili. A fotografare il momento bianconero ci ha pensato Guglielmo Vicario, intervenuto nel postpartita con parole nette, senza cercare giustificazioni per la prestazione della squadra.

Vicario non cerca scuse: “Bisogna essere consapevoli della storia del club”

Il portiere ha sottolineato la necessità di assumersi le proprie responsabilità, richiamando il gruppo alle aspettative che accompagnano una società come quella bianconera.

“Non c’è alcun tipo di alibi a cui aggrapparsi, bisogna essere centrati sulla storia di questo Club e sulla richiesta che ne segue”, ha dichiarato Vicario dopo la partita.

Un messaggio diretto, che mette al centro il peso della maglia e l'obbligo di mantenere standard elevati.

La richiesta alla squadra: analizzare gli errori e trovare soluzioni

Vicario ha poi insistito sulla necessità di valutare quanto accaduto senza nascondersi dietro le circostanze della gara.

“Oggi abbiamo giocato sotto livello, bisogna fare un’analisi individuale e di squadra”, ha aggiunto, indicando la strada per provare a uscire dal momento complicato.

Spalletti chiamato a una risposta immediata

Le parole di Vicario si inseriscono in un contesto già delicato per Luciano Spalletti. Dopo la sconfitta, anche il tecnico ha evidenziato la fragilità mentale della squadra e la mancanza di ritmo, sottolineando quanto energia, coraggio e carattere siano determinanti nel calcio di alto livello.

La Juventus dovrà ora trasformare queste considerazioni in fatti, a partire dal prossimo impegno europeo contro il Rennes, in programma giovedì 22 ottobre. Sarà un'occasione per provare a reagire e mostrare segnali di miglioramento.

Il messaggio del portiere è chiaro: non servono alibi, ma responsabilità e risposte sul campo.