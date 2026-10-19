Francisco Conceiçao si è sottoposto agli esami strumentali dopo il trauma alla spalla sinistra rimediato durante la partita contro la Lazio. La Juventus ha pubblicato una nota ufficiale sulle condizioni dell'esterno portoghese, confermando la lussazione e l'inizio del percorso riabilitativo.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceiçao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici.

Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.