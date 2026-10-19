La pesante sconfitta contro la Lazio ha aperto una settimana delicata per la Juventus. Il 3-0 incassato all'Allianz Stadium ha evidenziato fragilità tecniche e caratteriali, alimentando i dubbi sul lavoro di Luciano Spalletti. Adesso, però, non c'è molto tempo per soffermarsi sulle polemiche: giovedì 22 ottobre i bianconeri torneranno in campo in Europa contro il Rennes, con la necessità di offrire una risposta concreta.

La Juventus deve ritrovare certezze

Il risultato contro la Lazio ha messo in evidenza problemi che non possono essere ridotti a una singola serata negativa. La squadra è apparsa in difficoltà nel costruire gioco, nel reagire agli episodi sfavorevoli e nel mantenere compattezza quando gli avversari hanno alzato il ritmo.

Anche le parole pronunciate nel postpartita da Spalletti hanno restituito l'immagine di un allenatore consapevole delle difficoltà. Il tecnico ha sottolineato la fragilità mentale mostrata dalla squadra e la mancanza di ritmo, due aspetti sui quali sarà indispensabile intervenire.

La sfida europea rappresenta quindi un'occasione importante per provare a cambiare rotta.

Spalletti cerca risposte dai suoi giocatori

In una fase così complicata, la responsabilità non può ricadere soltanto sull'allenatore. I giocatori devono dimostrare di aver compreso la gravità del momento e ritrovare quella determinazione che è mancata contro la Lazio.

La Juventus ha bisogno di maggiore partecipazione da parte di tutto il gruppo, evitando di affidarsi esclusivamente alle iniziative individuali.

Spalletti dovrà inoltre valutare le condizioni dei suoi uomini e scegliere la formazione più adatta per affrontare un avversario che non andrà sottovalutato. Le eventuali assenze renderanno ancora più importante la capacità di sfruttare le risorse disponibili.

Rennes e Lecce, due appuntamenti per cambiare passo

La gara europea sarà il primo banco di prova, ma il calendario non concederà molte pause. Dopo il Rennes, domenica 25 ottobre la Juventus affronterà il Lecce in campionato, prima della trasferta contro il Genoa del 28 ottobre.

Tre partite ravvicinate che potrebbero incidere sul clima attorno alla squadra e sul giudizio relativo al lavoro del tecnico.