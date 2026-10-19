La domanda è inevitabile dopo il pesante 0-3 contro la Lazio: Luciano Spalletti è davvero l’uomo giusto per guidare la Juventus? La sconfitta dell’Allianz Stadium non rappresenta soltanto una serata storta, ma riporta al centro della discussione problemi che accompagnano i bianconeri da tempo. La squadra fatica a trovare continuità, non sempre riesce a imporre il proprio gioco e, soprattutto, continua a mostrare fragilità nei momenti in cui servirebbero personalità e determinazione. Il campionato è ancora lungo, ma i segnali di questo inizio di stagione non possono essere ignorati.

Dal finale della scorsa stagione a un inizio pieno di interrogativi

Il lavoro di Spalletti va valutato considerando anche quanto accaduto nella passata annata. Il tecnico era riuscito a dare alla squadra momenti di gioco più brillante e verticale, ma nella parte finale della stagione erano emerse difficoltà che hanno impedito alla Juventus di mantenere lo stesso livello di rendimento. L'avvio del nuovo campionato, almeno finora, non ha restituito le certezze attese.

I risultati raccontano una squadra discontinua. Dopo il successo iniziale contro il Frosinone e quello contro il Parma, sono arrivati il pareggio con il Milan, la sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo, la vittoria sull'Atalanta, l'1-1 con il Cagliari e il crollo interno contro la Lazio. Sette giornate sono poche per emettere sentenze definitive, ma sufficienti per individuare alcune tendenze preoccupanti.

Il problema, infatti, non riguarda soltanto i punti lasciati per strada. La sensazione è che questa Juventus non abbia ancora trovato una precisa identità tattica, capace di accompagnare le prestazioni indipendentemente dall'avversario e dagli episodi.

Manca un'identità di gioco: troppo affidamento sulle individualità

Una delle principali perplessità riguarda la qualità della manovra. Anche nelle partite vinte, la Juventus non sempre ha mostrato meccanismi offensivi riconoscibili, capaci di creare occasioni attraverso movimenti coordinati, combinazioni e occupazione razionale degli spazi.

Troppo spesso sono state le iniziative dei singoli a provare a risolvere le situazioni. Una giocata di Conceição, uno spunto individuale, un'accelerazione o una conclusione dalla distanza possono cambiare una partita, ma non possono diventare l'unica strada per costruire una stagione vincente.

Da un allenatore come Spalletti, apprezzato nel corso della carriera per la capacità di organizzare le proprie squadre e sviluppare un calcio riconoscibile, ci si aspetterebbe qualcosa di più.

Sassuolo e Lazio: quando vengono meno carattere e cattiveria

Le sconfitte non sono tutte uguali e possono essere determinate anche da episodi sfavorevoli. Ciò che preoccupa maggiormente, però, è il modo in cui la Juventus affronta i momenti decisivi delle partite.

La trasferta contro il Sassuolo è stata emblematica: dopo essere passati in vantaggio, i bianconeri hanno finito per perdere 3-2, mostrando difficoltà nel gestire la gara e nel reagire alle situazioni negative. Anche contro la Lazio sono emersi limiti simili, con una squadra incapace di trovare le contromisure necessarie e di opporsi con convinzione agli avversari.

La sensazione è che, quando le cose si complicano, manchino quella cattiveria agonistica e quella compattezza indispensabili per restare dentro la partita.

Dopo la sconfitta contro la squadra di Gennaro Gattuso, il tecnico bianconero ha riconosciuto i problemi della squadra, parlando di una prestazione senza idee e senza ritmo. Parole che fotografano una situazione nella quale il tecnico è chiamato a individuare rapidamente delle soluzioni.

Spalletti ha ancora le risposte? La società deve valutare il percorso

Arrivare a chiedere un cambio in panchina dopo poche giornate sarebbe una conclusione affrettata. Spalletti ha esperienza, conoscenze tattiche e un curriculum che gli consentono di meritare una valutazione seria del proprio lavoro. Inoltre, cambiare allenatore senza aver individuato con precisione le cause delle difficoltà rischierebbe soltanto di rinviare il problema.

Questo, però, non significa concedere tempo illimitato. La Juventus ha bisogno di segnali concreti, non soltanto di dichiarazioni o promesse di miglioramento. Occorre capire se il gruppo abbia recepito le idee del tecnico, se esista una reale sintonia tra allenatore e giocatori e se il lavoro quotidiano stia producendo progressi visibili.

La responsabilità non può essere attribuita esclusivamente a Spalletti. Anche i calciatori devono assumersi le proprie colpe, soprattutto quando vengono meno personalità, attenzione e capacità di reagire.

La società, dal canto suo, deve valutare il percorso senza farsi condizionare soltanto dall'ultimo risultato. La questione centrale è capire se esistano progressi reali e se la squadra stia andando nella direzione giusta.

La partita contro il Lecce può essere già uno snodo importante

Il prossimo impegno contro il Lecce assume un peso particolare. Non sarà sufficiente conquistare tre punti per cancellare tutte le perplessità, ma una prestazione convincente potrebbe rappresentare il primo passo per ritrovare fiducia e stabilità.

Serviranno organizzazione, intensità e soprattutto una reazione mentale. La Juventus dovrà dimostrare di saper affrontare le difficoltà senza disunirsi, evitando di affidarsi esclusivamente alle giocate individuali.

Spalletti è ancora l'uomo giusto per la Juventus? La risposta, oggi, non può essere definitiva. Il tecnico ha ancora la possibilità di dimostrare di poter rimettere in carreggiata la squadra, ma il credito non può basarsi soltanto sul suo passato. Servono risultati e, soprattutto, un'identità riconoscibile.