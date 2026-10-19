Il futuro di Michele Di Gregorio potrebbe cambiare già durante il mercato invernale. L'avventura del portiere italiano al Bournemouth, iniziata in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, non starebbe procedendo secondo le aspettative. Il poco spazio trovato in Inghilterra rischia infatti di compromettere la possibilità di una permanenza a titolo definitivo, aprendo nuovi scenari in vista di gennaio. Tra le società interessate ci sarebbe il Bologna, che potrebbe offrirgli l'opportunità di tornare protagonista in Serie A.

Di Gregorio, poco spazio al Bournemouth: riscatto a rischio

Il trasferimento in Premier League avrebbe dovuto rappresentare una nuova opportunità per il portiere, chiamato a misurarsi con un campionato diverso e con nuove ambizioni. Finora, però, le occasioni per mettersi in mostra sarebbero state limitate.

Una situazione che potrebbe incidere sulle valutazioni del Bournemouth in vista della prossima estate. La formula del prestito con diritto di riscatto lascia infatti aperti diversi scenari e, senza un maggiore impiego, la conferma definitiva del giocatore diventerebbe più complicata.

Il Bologna osserva la situazione: Palladino stima il portiere

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra le possibili destinazioni ci sarebbe il Bologna. Il club rossoblù potrebbe valutare il profilo dell'ex Juventus per rinforzare il reparto dei portieri, con Raffaele Palladino che nutrirebbe una particolare stima nei suoi confronti.

Il possibile interesse resta da verificare sul piano concreto, ma il ritorno in Italia potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il giocatore, soprattutto se la situazione in Inghilterra non dovesse cambiare nelle prossime settimane.

La Juventus non si opporrebbe al ritorno in Serie A

Anche la posizione della Juventus potrebbe avere un ruolo nella vicenda. Stando alle indiscrezioni, il club bianconero non si opporrebbe a un eventuale ritorno di Di Gregorio in Italia, qualora il portiere decidesse di cambiare squadra a gennaio.

Al momento, tuttavia, non risultano accordi definiti e la pista Bologna resta legata agli sviluppi delle prossime settimane. Il mercato invernale potrebbe offrire nuove opportunità, ma prima sarà necessario capire se il giocatore intenda davvero lasciare l'Inghilterra e quali siano le condizioni per un'eventuale operazione.