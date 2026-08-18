Guglielmo Vicario è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato l’arrivo del portiere italiano dal Tottenham, formalizzando un’operazione che porta a Torino un nuovo rinforzo tra i pali.

Vicario arriva alla Juventus sulla base di un prestito gratuito fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Il comunicato ufficiale della Juventus

La società bianconera ha ufficializzato così l’arrivo del portiere: “Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. Nuovo arrivo in casa bianconera: Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A – dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda – affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus. Benvenuto in bianconero, Guglielmo!”.