Alessio Tacchinardi ha parlato della Juventus presente e futura ai microfoni di Sportmediaset. L’ex centrocampista bianconero ha analizzato il livello della squadra rispetto alle principali rivali del campionato, soffermandosi anche sulla mentalità del gruppo e sul futuro di Dusan Vlahovic.

Tacchinardi sul livello della Juventus

Secondo l’ex bianconero, l’Inter resta la squadra da battere, mentre il Napoli avrebbe qualcosa in più rispetto alla Juventus. Tacchinardi non vede invece Roma e Milan superiori ai bianconeri, inserendo nello stesso gruppo anche Atalanta, Fiorentina e Como.

“L’Inter è la squadra superiore a tutte le altre, poi il Napoli ha qualcosa in più. Roma e Milan non le vedo più forti dei bianconeri, come del resto Atalanta, Fiorentina e Como. La squadra di Fabregas è in Champions League per il suicidio della Juve”.

“Poca personalità e mentalità da costruire”

Tacchinardi ha poi espresso le sue perplessità sulla ripartenza della Juventus, indicando nella personalità e nella mentalità vincente due aspetti sui quali lavorare.

“La Vecchia Signora è però ripartita con poca personalità, la mentalità vincente si costruisce dall’estate”.

Parole chiare, dunque, da parte dell’ex centrocampista, che si aspetta una crescita importante dalla squadra nel corso della stagione.

Tacchinardi su Vlahovic

Spazio infine al commento su Dusan Vlahovic. Tacchinardi non ha nascosto la propria delusione per la situazione legata all’attaccante serbo, ricordando l’importante investimento effettuato dalla Juventus.

“Sono deluso. È stato pagato tanto e ha guadagnato molti soldi. Mi sarebbe piaciuto un suo passo avanti verso la Juve, considerando le dichiarazioni d’amore che aveva fatto rispetto a un club che gli ha dato tanto”.