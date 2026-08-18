La Juventus continua a lavorare sul mercato con grande attenzione, non soltanto sul fronte delle entrate ma anche in relazione alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi nelle ultime fasi della sessione. I bianconeri restano vigili e osservano diverse situazioni, pronti a intervenire qualora si creassero le condizioni

Tra i club monitorati ci sarebbe anche il Milan. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, infatti, la Juventus starebbe seguendo con interesse alcune possibili evoluzioni sul fronte delle cessioni rossonere. Un discorso che non riguarderebbe solamente il centrocampo e il nome di Fofana.

Juventus, spunta anche la pista Tomori

Negli ultimi giorni di mercato potrebbe infatti prendere quota anche una pista relativa a Fikayo Tomori. Il difensore inglese del Milan rappresenterebbe un profilo di grande esperienza, dopo diverse stagioni trascorse in rossonero.

Al momento non si parla di una trattativa vera e propria, né di un contatto già avviato tra i due club. La Vecchia Signora starebbe semplicemente osservando la situazione, pronta a capire se nei prossimi giorni potranno aprirsi margini concreti per approfondire il discorso.

Tutto dipende dalle uscite in difesa

Un eventuale affondo della Juventus per Tomori sarebbe però strettamente legato alle operazioni in uscita nel reparto arretrato. Prima di pensare a un nuovo innesto, infatti, la dirigenza bianconera dovrà eventualmente liberare spazio in rosa.

Qualora dovesse concretizzarsi una cessione in difesa, il nome di Tomori potrebbe diventare una delle possibili soluzioni da prendere in considerazione. Il centrale inglese garantirebbe fisicità, esperienza e conoscenza della Serie A, caratteristiche che potrebbero risultare utili per completare il reparto.

Il fattore Massara e gli ultimi giorni di mercato

C’è poi un altro elemento da tenere in considerazione: Frederic Massara conosce molto bene Tomori grazie alla sua precedente esperienza dirigenziale al Milan. Un fattore che potrebbe facilitare la conoscenza del profilo del giocatore e delle eventuali condizioni necessarie per intavolare un’operazione.

Per il momento, dunque, la pista resta sullo sfondo e non ci sono sviluppi concreti. La Juventus, però, resta alla finestra e continua a monitorare la situazione. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero infatti cambiare diversi scenari, soprattutto in caso di movimenti in uscita: solo allora si capirà se il nome di Tomori potrà trasformarsi da semplice opportunità di mercato a una pista realmente percorribile.