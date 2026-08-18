Il futuro di Michele Di Gregorio potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il portiere classe 1997, infatti, non rientrerebbe più al centro del progetto tecnico bianconero e nelle prossime settimane potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza.

Tra le possibili destinazioni sarebbe spuntato il Marsiglia. Il club francese starebbe valutando il profilo dell’ex Monza per rinforzare il reparto dopo alcuni movimenti che hanno modificato gli equilibri tra i pali.

Il Marsiglia pensa a Di Gregorio

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Marsiglia avrebbe inserito Di Gregorio tra i possibili obiettivi di mercato. Il club transalpino, dopo la partenza di Perri, trasferitosi al Torino, sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere.

La Juventus, dal canto suo, dovrà valutare attentamente la situazione. Di Gregorio potrebbe infatti rappresentare uno dei giocatori in uscita, con il club bianconero pronto ad ascoltare eventuali proposte per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

Di Gregorio apre alla Francia

Anche il giocatore non disdegnerebbe l’ipotesi di un trasferimento in Francia. L’opportunità di approdare al Marsiglia e, soprattutto, di trovare maggiore spazio da titolare potrebbe rappresentare un elemento importante nella scelta del portiere.

Dopo l’esperienza alla Juventus, Di Gregorio potrebbe quindi ripartire dalla Ligue 1 e affrontare una nuova sfida in una delle piazze più importanti del calcio francese. Molto dipenderà però dalle condizioni dell’eventuale operazione.

La formula dell’operazione

Il Marsiglia non avrebbe intenzione di effettuare un investimento particolarmente elevato per acquistare subito il cartellino di Di Gregorio. Per questo motivo, la soluzione più probabile potrebbe essere quella di un trasferimento in prestito.

Sul tavolo potrebbe esserci anche l’inserimento di un diritto di riscatto, formula che permetterebbe al club francese di valutare il rendimento del portiere prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Al momento la situazione resta da monitorare e non si parla ancora di una trattativa definita. Il Marsiglia potrebbe però decidere di approfondire il discorso con la Juventus, mentre Di Gregorio resta uno dei nomi da seguire sul fronte delle possibili uscite bianconere.