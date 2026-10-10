Guglielmo Vicario si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella Juventus. Arrivato a Torino quest’estate in prestito dal Tottenham, il portiere italiano ha risposto con prestazioni convincenti, sicurezza tra i pali e personalità. Un impatto positivo che potrebbe spingere la dirigenza bianconera a confermarlo anche nelle prossime stagioni.

Un avvio convincente tra i pali

Vicario ha iniziato la sua esperienza in bianconero con continuità, diventando un punto di riferimento per la difesa. Nelle prime cinque giornate di campionato è sempre partito titolare, contribuendo a tre partite concluse senza subire gol.

Le prestazioni offerte hanno permesso all'estremo difensore di conquistare fiducia e considerazione. La sua capacità di guidare il reparto arretrato e di trasmettere tranquillità rappresenta un elemento importante per una squadra che punta a consolidare i propri equilibri difensivi.

Riscatto dal Tottenham: ecco le cifre

Il futuro del portiere è legato agli accordi stipulati con il Tottenham. L'operazione prevede un prestito gratuito fino al 30 giugno 2027, con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Una cifra che potrebbe rendere l'acquisto definitivo un'opzione interessante per la società bianconera. Il rendimento del giocatore sarà naturalmente determinante nelle valutazioni, ma le prime risposte arrivate dal campo sono incoraggianti.

Al momento non c'è ancora un accordo definitivo per il riscatto, ma la possibilità di proseguire insieme viene presa in considerazione in vista della programmazione futura.

Il futuro della porta bianconera

La Juventus vuole costruire un reparto portieri affidabile e competitivo. In questo scenario, Vicario potrebbe diventare una soluzione stabile anche per le prossime stagioni, soprattutto se continuerà a mantenere il livello mostrato in questo avvio di campionato.

La situazione di Kamil Grabara, fermato da un grave infortunio al ginocchio, e il ritorno di Norberto Neto con un contratto fino al termine della stagione hanno modificato le strategie del club. Vicario, però, resta un profilo centrale nelle valutazioni per il futuro.

Le prossime settimane saranno importanti per confermare le sensazioni positive di questo inizio di stagione. La Juventus vuole continuare a puntare su un portiere che, finora, ha dimostrato di poter rispondere alle aspettative.