La Juventus si avvicina alla ripresa del campionato con l'obiettivo di confermare i segnali positivi mostrati prima della sosta. Domani sera, domenica 11 ottobre, i bianconeri saranno ospiti del Cagliari alle 20:45, in una sfida importante per dare continuità al percorso della squadra di Luciano Spalletti. Alla Continassa il lavoro è proseguito con attenzione alle condizioni dei giocatori rientrati dalle Nazionali e alle possibili scelte di formazione.

Cambiaso torna a disposizione, Cabal punta alla convocazione

Tra le notizie più positive per Spalletti c'è il recupero di Andrea Cambiaso, pronto a riprendersi un posto sulla fascia. Anche Juan Cabal è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo oltre un mese di stop per una lesione muscolare alla coscia sinistra: se le ultime sensazioni saranno confermate, il colombiano potrebbe essere convocato per la trasferta in Sardegna.

Resta invece da sciogliere il dubbio in difesa tra Lloyd Kelly e Jhon Lucumí, mentre il tecnico deve fare i conti con alcune assenze pesanti. Non saranno disponibili Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Kamil Grabara e Augusto Owusu, oltre a Ekhator.

Sarr in pole a centrocampo, Zhegrova cerca spazio

Uno dei giocatori che si sta facendo largo nelle valutazioni dell'allenatore è Pape Matar Sarr. Il centrocampista è in corsa per affiancare Douglas Luiz in mediana e potrebbe essere preferito a Teun Koopmeiners, grazie alle caratteristiche che possono garantire dinamismo ed equilibrio.

In avanti, invece, Edon Zhegrova è tra i candidati per partire dal primo minuto dopo le buone indicazioni arrivate dagli impegni con il Kosovo. Rimane aperta anche la competizione tra Kerim Alajbegovic e Nico Gonzalez per una posizione sulla trequarti. Davanti dovrebbe esserci ancora Randal Kolo Muani, chiamato a trovare maggiore continuità sotto porta.

Cagliari-Juventus, occasione per ripartire

La trasferta all'Unipol Domus rappresenta un test importante per la squadra bianconera. Prima della pausa, la Juventus aveva ottenuto due vittorie consecutive contro NEC Nijmegen e Atalanta, risultati che hanno permesso di ritrovare fiducia dopo un avvio di stagione altalenante.

Ora servirà confermare quei progressi anche lontano da Torino. Il Cagliari proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico, ma la Juventus punta a imporre il proprio gioco e a ripartire con un risultato positivo. Il calcio d'inizio è fissato per domenica 11 ottobre alle 20:45.