Domenica 20 settembre alle ore 18:00, Juventus e Atalanta si ritroveranno all’Allianz Stadium per la quinta giornata di Serie A. Una sfida che negli anni ha regalato numerosi incroci e che presenta un bilancio storico favorevole ai bianconeri. Ecco i principali numeri dei confronti tra le due squadre nel massimo campionato italiano.

Juventus-Atalanta, 128 precedenti in Serie A

Sono 128 le partite disputate in Serie A tra Juventus e Atalanta. Il bilancio complessivo sorride alla formazione bianconera, che ha conquistato 67 vittorie, contro i 47 pareggi e i 14 successi della squadra bergamasca.

Anche il dato relativo alle reti evidenzia il vantaggio juventino: la Juventus ha segnato 228 gol, mentre l’Atalanta ne ha realizzati 110.

Il risultato più frequente nella storia del confronto è lo 0-0, maturato in 19 occasioni. L’ultimo pareggio senza reti risale all’ottobre 2023.

L’ultimo confronto è stato vinto dalla Juventus

L’ultimo incrocio in Serie A tra le due formazioni ha visto imporsi la Juventus. L’11 aprile 2026, a Bergamo, i bianconeri hanno conquistato la vittoria per 1-0 grazie alla rete di Jérémie Boga, arrivata al 48’.

La squadra juventina avrà dunque l’opportunità di centrare due successi consecutivi contro l’Atalanta in campionato. Un traguardo che non raggiunge dalla lunga striscia di 13 vittorie consecutive registrata tra il 2009 e il 2016.

Il bilancio delle sfide a Torino

Considerando soltanto le partite disputate in casa della Juventus, i precedenti di Serie A sono 64. Anche in questo caso il bilancio è favorevole ai bianconeri, con 38 vittorie, 20 pareggi e sei successi dell’Atalanta.

La Juventus ha inoltre realizzato 123 gol davanti al proprio pubblico, mentre i bergamaschi ne hanno segnati 51.

Numeri che raccontano una tradizione favorevole alla squadra torinese, ma domenica sarà il campo a stabilire l’esito del nuovo confronto tra le due formazioni.