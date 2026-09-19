La Juventus si prepara ad affrontare l’Atalanta nella quinta giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, dove i bianconeri cercheranno di ottenere un risultato positivo prima della sosta per le Nazionali. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in televisione, in streaming e attraverso gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Atalanta, dove vederla in tv

La sfida tra Juventus e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. La partita sarà disponibile anche su Sky Sport, per gli abbonati che dispongono del pacchetto e del canale che trasmetterà l’incontro.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00 di domenica 20 settembre.

Juventus-Atalanta, diretta streaming

I tifosi potranno seguire la gara anche in streaming attraverso le piattaforme DAZN, NOW e Sky Go, in base al proprio abbonamento e ai diritti di trasmissione della partita.

Sarà quindi possibile seguire il match anche da smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili, collegandosi ai rispettivi servizi.

Segui la diretta testuale su Juvenews.eu

Per chi non potrà guardare la partita in televisione o in streaming, l’appuntamento è su Juvenews.eu con la diretta testuale di Juventus-Atalanta.

Nel corso dell’incontro saranno disponibili aggiornamenti minuto per minuto, con le principali occasioni, i gol, le sostituzioni e gli episodi più importanti della sfida dello Stadium. Un modo per restare aggiornati sull’andamento della gara e seguire da vicino la prestazione dei bianconeri.