La Juventus ricorda Sandro Mazzola con un messaggio pubblicato su X, esprimendo il proprio cordoglio per la sua scomparsa.
La Juventus ha voluto ricordare Sandro Mazzola con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale X. Il club bianconero ha espresso il proprio cordoglio, rendendo omaggio a una figura storica del calcio italiano.
Il messaggio della Juventus
“Juventus ricorda con grande rispetto Sandro Mazzola, campione e gentleman del calcio italiano, protagonista di un'epoca, simbolo di classe, stile e passione per questo sport.
Il nostro profondo cordoglio per la sua scomparsa.”
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