La Juventus ricorda Sandro Mazzola con un messaggio pubblicato su X, esprimendo il proprio cordoglio per la sua scomparsa.

Lorenzo Focolari

La Juventus ha voluto ricordare Sandro Mazzola con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale X. Il club bianconero ha espresso il proprio cordoglio, rendendo omaggio a una figura storica del calcio italiano.

Il messaggio della Juventus

Juventus ricorda con grande rispetto Sandro Mazzola, campione e gentleman del calcio italiano, protagonista di un'epoca, simbolo di classe, stile e passione per questo sport.

Mazzola

Il nostro profondo cordoglio per la sua scomparsa.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti