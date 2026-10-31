La Juventus cerca di ritrovare compattezza in vista della sfida contro il Napoli, un appuntamento importante per rilanciare le ambizioni bianconere. Il ritiro al JHotel, iniziato ieri, coinvolge l'intera rosa: tutti i giocatori hanno dato la propria disponibilità, dimostrando di voler affrontare insieme un momento particolarmente delicato della stagione.

Spalletti punta sull'unità del gruppo

Come riferisce Tuttosport, la decisione di Luciano Spalletti non ha carattere punitivo. L'obiettivo dell'allenatore è trascorrere più tempo con la squadra, favorire il confronto tra i giocatori e ritrovare quella compattezza che può fare la differenza nei momenti di difficoltà.

La presenza di tutti assume un significato particolare anche alla luce delle recenti prestazioni e della pressione che accompagna la vigilia della partita contro il Napoli. Spalletti vuole ricreare un ambiente unito, nel quale ogni componente della rosa possa sentirsi coinvolto e responsabilizzato.

Anche Yildiz e Locatelli presenti al JHotel

Tra i giocatori che hanno risposto presente ci sono anche Kenan Yildiz e Manuel Locatelli. Entrambi sono attualmente indisponibili, ma hanno scelto di restare accanto ai compagni, confermando la propria partecipazione alla vita del gruppo nonostante l'impossibilità di scendere in campo.

La presenza del giovane talento turco e del capitano rappresenta un segnale importante per lo spogliatoio. In una fase in cui la Juventus ha bisogno di ritrovare certezze, l'unione può diventare un punto di partenza per affrontare le prossime sfide.