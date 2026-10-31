La Juventus si prepara alla sfida contro il Napoli in un momento delicato della stagione. Nel suo intervento su YouTube, Alfredo Pedullà ha analizzato le difficoltà bianconere, soffermandosi sul futuro di Luciano Spalletti e sulle prestazioni di Andrea Cambiaso.

Spalletti, tre partite decisive

Secondo Pedullà, vedere Juventus, Milan e Napoli così lontane dalla lotta scudetto è anomalo. Per i bianconeri, inoltre, le difficoltà durano da tempo: “Vivono da sei anni questo momento”.

Sul futuro di Spalletti, il giornalista invita alla prudenza e non segnala indizi concreti su un possibile ritorno di Antonio Conte. Le prossime tre gare, contro Napoli, in Europa in Olanda e contro la Fiorentina, saranno però fondamentali. “Un po’ il controllo Spalletti lo ha perso”, ha osservato Pedullà.

Cambiaso, critiche durissime

Nel mirino finisce anche Andrea Cambiaso, criticato soprattutto per l'atteggiamento in campo. “Gioca con una sufficienza indifendibile se indossi la maglia della Juventus”, ha dichiarato il giornalista.

Pedullà ha persino suggerito di valutare un giovane della Primavera o della Next Gen per la corsia sinistra. La Juventus è chiamata a reagire: le prossime partite potrebbero incidere sia sul futuro dell'allenatore sia sulle scelte della società.