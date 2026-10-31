La Juventus aveva individuato in Randal Kolo Muani il profilo giusto per rinforzare l'attacco. A raccontare i retroscena delle strategie bianconere è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky, che ha ricostruito le scelte della società e le richieste dell'allenatore.

Kolo Muani, una scelta condivisa

La Juventus aveva già avuto modo di valutare Kolo Muani e ha deciso di puntare nuovamente su di lui, investendo anche una cifra importante. Una scelta che, secondo Di Marzio, nasceva dalla convinzione di aver individuato il giocatore giusto.

“Kolo Muani è stato scelto dalla società e dall'allenatore”, ha spiegato il giornalista. Il tecnico, però, aveva chiesto fin dall'inizio due attaccanti con caratteristiche fisiche differenti, per avere più alternative nel reparto offensivo.

Da Sørloth a Pellegrino: le alternative

La prima idea per affiancare Kolo Muani era Alexander Sørloth. La Juventus aveva avviato i contatti, ma il costo dell'operazione, stimato tra i 35 e i 40 milioni di euro, rendeva l'affare complicato.

Tra le alternative era emerso anche Pellegrino, valutato soprattutto con la formula del prestito. Gli investimenti effettuati in altri reparti e i vincoli legati al settlement agreement avevano infatti limitato le possibilità economiche del club.

Il racconto di Di Marzio chiarisce così le strategie bianconere: Kolo Muani era una scelta precisa, mentre per il secondo attaccante la Juventus doveva trovare una soluzione compatibile con il budget disponibile.