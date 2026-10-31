Juventus-Napoli si gioca domenica 1 novembre alle 20:45: ecco dove vedere la partita in TV e streaming e come seguire la diretta testuale.

Lorenzo Focolari

I calendario di Juventus: la lotta Champions League

Scegli Juvenews come fonte preferita su Google: clicca qui!

La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida importante per la decima giornata di Serie A. I bianconeri ospiteranno gli azzurri domenica 1 novembre all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming e come seguire la diretta testuale.

Juventus-Napoli, dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il big match attraverso l'applicazione sulle Smart TV compatibili oppure tramite i dispositivi collegati al proprio televisore.

Juventus-Napoli

Juventus-Napoli in streaming e diretta testuale

Per chi non potrà seguire la partita davanti alla televisione, sarà possibile guardare Juventus-Napoli in streaming su DAZN, attraverso l'app per smartphone e tablet oppure dal sito ufficiale tramite computer.

Chi vorrà rimanere aggiornato su ogni momento della sfida potrà seguire anche la diretta testuale su Juvenews.eu, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca delle azioni principali e risultato della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti