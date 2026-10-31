Juventus-Napoli si gioca domenica 1 novembre alle 20:45: ecco dove vedere la partita in TV e streaming e come seguire la diretta testuale.
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La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida importante per la decima giornata di Serie A. I bianconeri ospiteranno gli azzurri domenica 1 novembre all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming e come seguire la diretta testuale.
Juventus-Napoli, dove vederla in TV
La partita tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il big match attraverso l'applicazione sulle Smart TV compatibili oppure tramite i dispositivi collegati al proprio televisore.
Juventus-Napoli in streaming e diretta testuale
Per chi non potrà seguire la partita davanti alla televisione, sarà possibile guardare Juventus-Napoli in streaming su DAZN, attraverso l'app per smartphone e tablet oppure dal sito ufficiale tramite computer.
Chi vorrà rimanere aggiornato su ogni momento della sfida potrà seguire anche la diretta testuale su Juvenews.eu, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca delle azioni principali e risultato della partita.
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