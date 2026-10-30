È stata ufficializzata la squadra arbitrale per Juventus-Napoli, uno degli appuntamenti più attesi della decima giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 1° novembre alle 20:45 all'Allianz Stadium, con i bianconeri chiamati a reagire dopo la sconfitta per 2-0 contro il Genoa.

Per dirigere il confronto è stato designato Simone Sozza. Una scelta che accompagna l'avvicinamento a una gara delicata per entrambe le formazioni, con la Juventus intenzionata a ritrovare risultati e continuità davanti al proprio pubblico.

Sozza dirige Juventus-Napoli: gli assistenti e il quarto ufficiale

L'AIA ha comunicato la composizione completa della squadra arbitrale per il big match dello Stadium. Simone Sozza sarà l'arbitro della partita, affiancato dagli assistenti Imperiale e Colarossi.

Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Doveri, mentre al VAR ci sarà Meraviglia, con Gariglio nel ruolo di AVAR. Una designazione che completa il quadro degli ufficiali chiamati a seguire una gara particolarmente importante nel programma del fine settimana.