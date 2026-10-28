La Juventus si prepara alla trasferta contro il Genoa, in programma oggi, mercoledì 28 ottobre, alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris. Per la nona giornata di Serie A, Luciano Spalletti cerca continuità dopo il successo per 2-0 contro il Lecce, ma deve fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni. Dall'altra parte, Daniele De Rossi punta sulle certezze della formazione rossoblù per provare a mettere in difficoltà i bianconeri.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni

Il Genoa dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. Tra i pali è atteso Bijlow, protetto dal terzetto difensivo composto da Marcandalli, Østigård e Vásquez. Sulle corsie esterne spazio a Ellertsson ed El Shaarawy, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Baldanzi, Frendrup e Traorè. In attacco, la coppia Vitinha-Osmajic è candidata a partire dal primo minuto.

La Juventus dovrebbe rispondere con un assetto che può variare tra il 3-5-1-1 e il 3-4-1-2. In porta è atteso Vicario, con Gatti, Bremer e Lucumí a comporre la linea difensiva. Kalulu e Cambiaso dovrebbero presidiare le fasce, mentre Douglas Luiz, McKennie e Koopmeiners sono tra i candidati per il centrocampo. Sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Alajbegovic e Kolo Muani per affiancare o supportare Woltemade in avanti.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.