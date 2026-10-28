La Juventus si prepara alla sfida contro il Genoa forte di statistiche storiche favorevoli e di una striscia recente che testimonia la solidità dei bianconeri negli scontri diretti. Nei 116 confronti disputati in Serie A, la Vecchia Signora ha conquistato 71 vittorie, a fronte di 22 successi rossoblù e 23 pareggi. Ora la squadra juventina punta a prolungare il momento positivo e a raggiungere un nuovo traguardo difensivo.

Juventus, i numeri contro il Genoa sorridono ai bianconeri

Oltre al bilancio delle vittorie, la Juventus detiene anche il primato delle reti segnate contro il Grifone in Serie A, con 233 gol all'attivo. I bianconeri hanno vinto gli ultimi quattro confronti con il Genoa e sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 12 partite di campionato contro i rossoblù, raccogliendo nove successi e due pareggi. L'unica sconfitta in questo periodo risale al 6 maggio 2022, quando il Genoa si impose per 2-1 al Ferraris.

Un altro dato riguarda la fase difensiva: la Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Grifone. Con un ulteriore clean sheet, potrebbe arrivare a sei consecutivi per la prima volta nella storia del confronto nel massimo campionato, superando la striscia di cinque registrata anche tra ottobre 1964 e ottobre 1976.

Attenzione, infine, alle palle inattive. Sei degli ultimi dieci gol segnati nelle sfide tra Genoa e Juventus sono arrivati da queste situazioni: due su calcio d'angolo, uno dopo una rimessa laterale e tre su calcio di rigore. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi importante anche nel prossimo appuntamento.