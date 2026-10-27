La Juventus si prepara a tornare in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Mercoledì 28 ottobre, alle ore 20:45, i bianconeri affronteranno il Genoa allo stadio Luigi Ferraris nella gara valida per la nona giornata di campionato. La squadra di Luciano Spalletti vuole dare continuità alla vittoria per 2-0 conquistata contro il Lecce e andare a caccia di altri punti importanti. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Juventus in tv e streaming e su come seguire la partita con la diretta testuale.

Dove vedere Genoa-Juventus in diretta tv

La partita tra Genoa e Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per guardare l'incontro sarà necessario accedere alla piattaforma attraverso un dispositivo compatibile e disporre di un abbonamento che includa la partita.

Genoa-Juventus in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match attraverso l'applicazione ufficiale su smartphone, tablet, smart TV e altri dispositivi compatibili, oppure collegandosi alla piattaforma da computer.

Genoa-Juventus, dove seguire la diretta testuale

Per chi non potrà guardare la partita in televisione o in streaming, sarà possibile seguire Genoa-Juventus con la diretta testuale su Juvenews.eu.

Nel corso del match saranno disponibili aggiornamenti sul risultato, le occasioni da gol, gli episodi principali e le sostituzioni, oltre alla cronaca dei momenti decisivi della sfida. Un modo per restare informati minuto per minuto sull'impegno della squadra di Spalletti e sull'andamento della gara del Ferraris.