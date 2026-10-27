Kerim Alajbegovic conquista il settimo posto nella classifica dei migliori giovani del 2026 durante la cerimonia del Pallone d'Oro a Londra.
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La Juventus festeggia un riconoscimento importante per Kerim Alajbegovic. Il giovane talento bianconero ha chiuso al settimo posto la classifica dei migliori giovani dell'anno 2026, entrando nella Top 10 internazionale durante la cerimonia del Pallone d'Oro a Londra. Un risultato prestigioso per il classe 2007, che conferma l'attenzione nei confronti del suo percorso di crescita e delle sue qualità.
Alajbegovic nella Top 10 dei giovani talenti
“Una notte da ricordare per Kerim Alajbegovic. Nella magnifica cornice della cerimonia del Pallone d'Oro di scena a Londra, il giovane talento bianconero ha visto premiato il suo straordinario percorso di crescita con un eccezionale settimo posto nella classifica finale dei migliori giovani talenti dell'anno (Top 10 Young Talent of the Year 2026).
Un riconoscimento di altissimo profilo internazionale che certifica le doti tecniche, la determinazione e il grande potenziale del classe 2007, capace di mettersi in luce a livello internazionale. Questo piazzamento nella top 10 mondiale rappresenta non solo un traguardo di grande prestigio personale, ma anche un motivo d'orgoglio per tutto il Club, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani talenti.
Complimenti a Kerim da parte di tutto il mondo bianconero!”
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