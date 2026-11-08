La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina nella serata di oggi, domenica 8 novembre. La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi, nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Dopo i successi contro Napoli e AZ Alkmaar, i bianconeri cercano continuità anche in campionato.

Per la sfida contro i viola, il tecnico juventino sembra orientato a confermare il 3-4-3, con alcuni dubbi ancora da risolvere soprattutto sulla corsia sinistra. Dall'altra parte, Paolo Vanoli dovrebbe riproporre gran parte dell'undici che ha ottenuto la vittoria contro il Sassuolo.

Le possibili scelte di Vanoli: Fagioli verso una maglia da titolare

La Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1. Tra i pali spazio a De Gea, con Jiménez, Dragusin, Viery e João Mário a comporre la linea difensiva. A centrocampo Ndour dovrebbe agire insieme a Fagioli e Brescianini, mentre sulla trequarti sono attesi Mastantuono e Njie alle spalle dell'unica punta Pellegrino.

Spalletti conferma il 3-4-3: ballottaggio tra Cabal e Koopmeiners

Sul fronte Juventus, Spalletti dovrebbe affidarsi a Vicario in porta, con Gatti, Bremer e Lucumí davanti a lui. Sulle fasce Kalulu è atteso a destra, mentre a sinistra il principale dubbio riguarda Cabal e Koopmeiners. In mezzo al campo dovrebbero esserci McKennie e Douglas Luiz.

In attacco spazio al tridente composto da Kolo Muani, Woltemade e Alajbegovic. Se dovesse essere scelto Koopmeiners sulla corsia sinistra, McKennie potrebbe spostarsi sulla fascia, modificando gli equilibri del centrocampo bianconero.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Dragusin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.

JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. All. Spalletti.