Fiorentina-Juventus, ecco le probabili formazioni della sfida dell'undicesima giornata: le possibili scelte di Vanoli e Spalletti.

Riccardo Focolari

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La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina nella serata di oggi, domenica 8 novembre. La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi, nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Dopo i successi contro Napoli e AZ Alkmaar, i bianconeri cercano continuità anche in campionato.

Per la sfida contro i viola, il tecnico juventino sembra orientato a confermare il 3-4-3, con alcuni dubbi ancora da risolvere soprattutto sulla corsia sinistra. Dall'altra parte, Paolo Vanoli dovrebbe riproporre gran parte dell'undici che ha ottenuto la vittoria contro il Sassuolo.

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Le possibili scelte di Vanoli: Fagioli verso una maglia da titolare

La Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1. Tra i pali spazio a De Gea, con Jiménez, Dragusin, Viery e João Mário a comporre la linea difensiva. A centrocampo Ndour dovrebbe agire insieme a Fagioli e Brescianini, mentre sulla trequarti sono attesi Mastantuono e Njie alle spalle dell'unica punta Pellegrino.

Spalletti conferma il 3-4-3: ballottaggio tra Cabal e Koopmeiners

Sul fronte Juventus, Spalletti dovrebbe affidarsi a Vicario in porta, con Gatti, Bremer e Lucumí davanti a lui. Sulle fasce Kalulu è atteso a destra, mentre a sinistra il principale dubbio riguarda Cabal e Koopmeiners. In mezzo al campo dovrebbero esserci McKennie e Douglas Luiz.

In attacco spazio al tridente composto da Kolo Muani, Woltemade e Alajbegovic. Se dovesse essere scelto Koopmeiners sulla corsia sinistra, McKennie potrebbe spostarsi sulla fascia, modificando gli equilibri del centrocampo bianconero.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Dragusin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.

JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. All. Spalletti.

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