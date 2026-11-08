Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juventus, Radu Dragusin è tornato a parlare del proprio percorso calcistico, ricordando anche gli anni trascorsi nel settore giovanile bianconero. Il difensore rumeno ha ripercorso le tappe più importanti della propria carriera attraverso le pagine del match program ufficiale viola, soffermandosi sulle esperienze maturate in Italia, sul passaggio al Tottenham e sull'importanza dell'infortunio affrontato. Un cammino che lo ha portato oggi a vestire la maglia della Fiorentina.

Dragusin e il ricordo della Juventus: “Sono arrivato a 16 anni”

Il difensore ha ricordato con orgoglio l'esperienza vissuta a Torino, dove ha avuto la possibilità di crescere accanto a calciatori di grande livello. Successivamente sono arrivate le esperienze con Sampdoria, Salernitana e Genoa, prima del trasferimento in Inghilterra al Tottenham.

“Sono orgoglioso del mio percorso, ogni esperienza mi ha aiutato a crescere. Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho avuto l’opportunità di imparare accanto a giocatori di altissimo livello. Alla Sampdoria, alla Salernitana e al Genoa ho accumulato ulteriore esperienza mentre al Tottenham ho continuato a crescere sia come calciatore che come persona.

L’infortunio mi ha insegnato ad avere pazienza e ad apprezzare ogni giorno passato in campo. Ora sono felice alla Fiorentina. Voglio continuare a migliorare, aiutare la mia squadra e regalare ai nostri tifosi più gioie possibili. Se lo meritano pienamente”.