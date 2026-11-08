Fiorentina-Juventus, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati bianconeri per l’undicesima giornata di Serie A: ecco tutti i giocatori a disposizione.
La Juventus si prepara a scendere in campo per l’undicesima giornata di campionato. Questa sera, alle 20:45, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro la Fiorentina, in una sfida importante per il percorso della squadra di Luciano Spalletti.
In vista dell’appuntamento del Franchi, è stata resa nota la lista dei giocatori a disposizione del tecnico bianconero. Ecco tutti i nomi dei convocati per la gara contro la formazione viola.
La lista dei convocati bianconeri
Di seguito l’elenco completo dei calciatori chiamati da Spalletti per Fiorentina-Juventus:
- 2 Celik
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 6 Kelly
- 8 Koopmeiners
- 9 Kolo Muani
- 11 Zhegrova
- 12 Douglas Luiz
- 13 Boga
- 15 Kalulu
- 17 Alajbegovic
- 18 Ekhator
- 22 McKennie
- 23 Pinsoglio
- 24 Rugani
- 25 Vicario
- 26 Lucumi
- 27 Woltemade
- 29 Sarr
- 32 Cabal
- 33 Neto
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