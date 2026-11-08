Fiorentina-Juventus, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati bianconeri per l’undicesima giornata di Serie A: ecco tutti i giocatori a disposizione.

Lorenzo Focolari
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La Juventus si prepara a scendere in campo per l’undicesima giornata di campionato. Questa sera, alle 20:45, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro la Fiorentina, in una sfida importante per il percorso della squadra di Luciano Spalletti.

In vista dell’appuntamento del Franchi, è stata resa nota la lista dei giocatori a disposizione del tecnico bianconero. Ecco tutti i nomi dei convocati per la gara contro la formazione viola.

La lista dei convocati bianconeri

Di seguito l’elenco completo dei calciatori chiamati da Spalletti per Fiorentina-Juventus:

  • 2 Celik
  • 3 Bremer
  • 4 Gatti
  • 6 Kelly
  • 8 Koopmeiners
  • 9 Kolo Muani
  • 11 Zhegrova
  • 12 Douglas Luiz
  • 13 Boga
  • 15 Kalulu
  • 17 Alajbegovic
  • 18 Ekhator
  • 22 McKennie
  • 23 Pinsoglio
  • 24 Rugani
  • 25 Vicario
  • 26 Lucumi
  • 27 Woltemade
  • 29 Sarr
  • 32 Cabal
  • 33 Neto
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