La Juventus Women conquista tre punti preziosi nella sesta giornata di Serie A Women. Allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, le bianconere superano il Sassuolo per 2-1 al termine di una partita caratterizzata da una rimonta nella ripresa. Dopo essere andata sotto nel primo tempo per effetto della rete di Lana Clelland, la formazione allenata da Isaac Guerrero ha reagito con determinazione, trovando prima il pareggio con Alba Redondo e successivamente il gol decisivo con Cecilia Salvai.

Juventus Women-Sassuolo 2-1: la cronaca della rimonta bianconera

L'inizio della gara vede la Juventus cercare immediatamente di prendere il controllo del gioco, ma al 20' sono le ospiti a sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di un'azione sulla destra, Brustia mette il pallone in mezzo e Clelland trova la conclusione al volo che supera Rusek, portando avanti il Sassuolo.

Le bianconere provano a reagire prima dell'intervallo, soprattutto con Serturini, che in più occasioni impegna il portiere avversario. Nonostante la pressione e i tentativi offensivi, la squadra di Guerrero non riesce a trovare la rete e rientra negli spogliatoi in svantaggio.

Nella ripresa cambia l'atteggiamento della Juventus, che aumenta il ritmo e intensifica la pressione. Gli ingressi dalla panchina contribuiscono a dare nuova energia alla manovra e il pareggio arriva al 72': Bartel mette un pallone interessante in area e Alba Redondo interviene con il destro, firmando l'1-1.

Passano soltanto cinque minuti e le bianconere completano il sorpasso. Sugli sviluppi di un'azione offensiva, Chiba colpisce l'incrocio dei pali con una conclusione al volo, sulla ribattuta arriva Cecilia Salvai che di testa deposita il pallone in rete per il definitivo 2-1.

Nel finale la Juventus controlla il vantaggio e porta a casa una vittoria importante.