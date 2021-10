Verona-Juve, Marchisio: “Siamo in bambola piena. Ma noi tifosi…”

L'ex giocatore bianconero ha commentato sui social la pesantissima sconfitta della Juventus contro il Verona di Tudor

Altro capitombolo, altra sonora e pesantissima sconfitta per la Juventus di Allegri. Dopo il Sassuolo, stavolta è il Verona dell'ex Igor Tudor ad affossare la Vecchia Signora. Nulla hanno potuto le giocate di Dybala e il secondo gol consecutivo di Weston McKennie. I bianconeri non ci sono e reagiscono solo nel finale. Troppo tardi, così non va. A commentare la seconda sconfitta consecutiva della truppa di Allegri ci ha pensato l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio sui social.