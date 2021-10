Verona-Juve, i convocati: fuori Chiesa, c’è Bernardeschi

Tutti i convocati di Allegri per la trasferta del Bentegodi contro il Verona

Domani la Juventus dovrà obbligatoriamente riscattarsi nella trasferta di Verona, per non sprofondare ulteriormente sia in classifica che con il morale. Servirà infatti ottenere i 3 punti a tutti i costi, innanzitutto per rischiare di non incrementare ulteriormente il distacco con le antagoniste, poi per sperare di accorciare invece il divario. Ancora dubbi di formazione per Allegri, il quale sarà costretto a rinunciare anche a Federico Chiesa, uscito anzitempo durante l'allenamento per una botta rimediata. Si rivede invece Bernardeschi, uscito alla mezz'ora del primo tempo nel big match di San Siro contro l'Inter.