L'esperto di mercato Ciro Venerato alla Domenica Sportiva ha fatto il punto sulla situazione legata a Cristiano Giuntoli . Il ds toscano accostato in queste settimane alla Juventus , potrebbe lasciare Napoli nonostante il disaccordo del patron Aurelio De Laurentiis che lo vorrebbe trattenere al suo fianco in virtù di un ulteriore anno di contratto da onorare.

Queste le sue parole in merito: "L'attuale Direttore Sportivo del Napoli, è atteso oggi alle 15.00 a Coverciano, per ritirare un premio alla carriera che gli è stato assegnato. In quell'occasione, ve lo premetto, certamente il diesse azzurro non rilascerà dichiarazioni in merito al proprio futuro".