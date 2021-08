L’ex calciatore alla Dacia Arena

La Juventus ha pareggiato la prima partita del campionato per 2-2, con gli errori di Szczesny che sono costati i primi tre punti della stagione ai bianconeri. Un esordio amaro per Massimiliano Allegri, che si è arreso al pareggio di fronte ai friulani anche di fronte ad un suo ex giocatore: alla Dacia Arena era presente anche Mario Mandzukic, che è tornato a vedere i suoi ex compagni dal vivo.