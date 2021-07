Tutti pazzi per Chiesa: ma la Juventus lo ritiene incedibile

Tutti pazzi per Chiesa

Dopo aver disputato e vinto un europeo da protagonista assoluto, tutti i maggiori club d'Europa sono diventati pazzi per Federico Chiesa. Le prestazioni del bianconero contro Austria, Belgio, Spagna e in finale con l'Inghilterra (in cui è stato l'unico azzurro a puntare l'uomo ed a effettuare conclusioni pericolose verso la porta di Pickford) hanno incantato tutti i patron e allenatori di squadre di livello altissimo. Secondo Sky Sport, ieri sarebbe stata recapitata anche una offerta negli uffici della Juventus da parte del Bayern Monaco per il numero 14 azzurro di circa 100 milioni di euro. Offerta che la Vecchia Signora avrebbe rispedito prontamente al mittente dichiarando il giocatore assolutamente incedibile e anche la cifra sarebbe stata ritenuta bassa. Chiesa dunque si prepara a vivere una nuova stagione con la Juventus da assoluto protagonista e da titolare fisso con Massimiliano Allegri che starebbe scalpitando per avere il giocatore in ritiro il prima possibile.

Ma il club torinese avrebbe rifiutato l'offerta dei bavaresi anche per altri motivi. I bianconeri, infatti, devono ancora finire di pagare il cartellino di Federico Chiesa. La formula, al momento del suo acquisto dalla Fiorentina, era quella del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato al raggiungimento di alcuni obiettivi (come quelli di giocare almeno il 60% delle partite, effettuare 10 assist e 10 gol in campionato in due anni e con la Juve almeno al quarto posto in classifica). Tutti obiettivi che Chiesa ha raggiunto e dunque il primo luglio scorso è scattato l'obbligo di riscatto. La Vecchia Signora però, deve ancora finire di pagare l'ex viola. Nei prossimi due anni sono previste due rate da 20 milioni l'una più altri 10 milioni (bonus) che l'azzurro potrebbe raggiungere, per una cifra totale di circa 60 milioni di euro. Per questi motivi il club bianconero avrebbe rifiutato l'offerta da 100 milioni del Bayern Monaco. Dunque, almeno finché la Juventus non avrà terminato di pagare Chiesa, il giocatore non verrà ceduto.