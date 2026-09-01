Ospite degli studi di SportMediaset, Riccardo Trevisani ha parlato delle ultime mosse di mercato della Juventus, soffermandosi sulla scelta del club di accontentare Luciano Spalletti con l’arrivo di Nick Woltemade.

L’attaccante tedesco è stato scelto per prendere il posto di Jonathan David e per offrire a Spalletti un nuovo riferimento offensivo da affiancare a Kolo Muani.

Trevisani: “Kolo Muani ama legare il gioco”

Trevisani ha spiegato così le caratteristiche dell’attaccante francese e il motivo della richiesta di Spalletti: “Kolo Muani è uno che ama legare il gioco e per questo ha bisogno di un compagno di reparto che finalizzi l’azione, perché lui di fatto è più un esterno che una prima punta”.

Secondo il giornalista, proprio da queste considerazioni sarebbe nata la volontà di intervenire sul mercato con un nuovo centravanti.

Woltemade scelto per completare l’attacco

La Juventus ha quindi individuato in Woltemade il profilo giusto per completare il reparto. Il tedesco potrà offrire una soluzione differente rispetto a Kolo Muani, dando a Spalletti un riferimento offensivo con caratteristiche più da prima punta e maggiore presenza in area di rigore.

“Da qui nascono le richieste di Spalletti”, ha concluso Trevisani.