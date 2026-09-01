Quattro partite attendono la Juventus nel mese di settembre, tra impegni di Serie A e il debutto in Europa League contro il NEC.
La Juventus ha ricordato attraverso i propri canali social gli appuntamenti che attendono i bianconeri nel mese di settembre. Saranno quattro le sfide in programma per la squadra di Luciano Spalletti, impegnata tra Serie A ed Europa League.
Juventus-Milan apre il mese
Il primo impegno sarà uno dei più attesi. Domenica 6 settembre la Juventus ospiterà il Milan all’Allianz Stadium, in una sfida che metterà subito i bianconeri di fronte a un appuntamento importante.
Dopo il match contro i rossoneri, la squadra di Spalletti tornerà in campo sabato 13 settembre per affrontare il Sassuolo in trasferta.
Gli appuntamenti di settembre ⚪️⚫️🗓️— JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2026
Le 4️⃣ sfide che ci attendono nelle prossime settimane 👇🏻 pic.twitter.com/VqcMhQIjJn
Il debutto in Europa League contro il NEC
A metà mese arriverà il momento dell’esordio europeo. Giovedì 17 settembre la Juventus ospiterà il NEC allo Stadium nella prima giornata di Europa League, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.
Il mese di settembre si chiuderà poi con un altro appuntamento casalingo. Sabato 20 settembre la Juventus riceverà infatti l’Atalanta.
Quattro partite in poco più di due settimane, tra campionato ed Europa League, per una Juventus chiamata a proseguire il proprio cammino e a confermare le indicazioni positive emerse nelle prime uscite stagionali.
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