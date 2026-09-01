La Juventus ha ufficializzato il trasferimento a titolo temporaneo di Bruno Martinez al Real Murcia. Il difensore centrale spagnolo, dopo l’esperienza nel settore giovanile bianconero e il debutto tra i professionisti con la Next Gen, farà ritorno in patria per proseguire il proprio percorso di crescita.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Bruno Martinez giocherà la stagione 2026/2027 tra le fila del Real Murcia. È ufficiale infatti il trasferimento a titolo temporaneo del difensore centrale spagnolo alla formazione iberica.

Per Martinez si tratta di un ritorno in patria dopo l'arrivo a Torino nell’estate del 2023 dal settore giovanile dell’Espanyol. In bianconero il classe 2006 è stato protagonista con la formazione Under 20, prima di trovare anche il debutto tra i professionisti con la Next Gen.

Ora lo attende un'importante tappa formativa nel suo percorso di crescita.

Buona fortuna per questa nuova avventura, Bruno!”