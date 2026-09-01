La Juventus continua a lavorare in queste ore decisive di calciomercato per liberare spazio nella rosa e completare le ultime operazioni in entrata. Il futuro di Juan Cabal potrebbe essere uno dei nodi più importanti da risolvere.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Juventus e Atalanta avrebbero trovato un accordo per il trasferimento del difensore colombiano. L’intesa tra i due club sarebbe stata raggiunta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione.

Cabal-Atalanta, resta da convincere il giocatore

L’operazione, però, non può ancora considerarsi conclusa. Manca infatti il via libera del giocatore.

La Juventus dovrà quindi cercare di convincere Cabal ad accettare il trasferimento a Bergamo. Solo dopo il sì del colombiano la trattativa potrebbe arrivare alla fumata bianca.

Tagliafico attende: la cessione di Cabal può sbloccare tutto

La possibile partenza di Cabal è strettamente legata alla situazione di Nicolas Tagliafico. La Juventus punta infatti a chiudere l’uscita del colombiano per liberare spazio e dare poi l’accelerata decisiva all’operazione per il laterale argentino.

Il domino sulla fascia sinistra è dunque pronto a entrare nella fase decisiva: l’accordo con l’Atalanta è stato raggiunto, ma il sì di Cabal resta fondamentale per sbloccare il mercato della Juventus.