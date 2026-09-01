Il mercato estivo entra nelle sue ultime e concitate ore e il futuro di Juan Cabal resta ancora tutto da scrivere. Il difensore colombiano della Juventus è diventato uno dei nomi più caldi per diversi club di Serie A alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, alla lista delle società interessate si sarebbe aggiunta anche la Roma, che avrebbe iniziato a sondare la pista per l’ex giocatore del Verona.

La Roma si inserisce nella corsa a Cabal

I giallorossi starebbero valutando con attenzione il profilo del colombiano, apprezzandone soprattutto la duttilità tattica. Cabal è infatti in grado di ricoprire più ruoli nel reparto difensivo, potendo essere impiegato sia sulla fascia sia al centro della retroguardia.

Una caratteristica che lo renderebbe un profilo particolarmente interessante per la Roma, ma anche per altre squadre impegnate nella ricerca di un difensore versatile.

Atalanta e Bologna restano interessate

La concorrenza, infatti, non manca. Su Cabal ci sarebbero anche Atalanta e Bologna, già interessate al difensore bianconero.

La Dea avrebbe mostrato un interesse concreto per il colombiano, mentre anche il Bologna starebbe valutando da tempo il suo possibile innesto. Con la Roma pronta a inserirsi nella corsa, le ultime ore di mercato potrebbero quindi essere decisive per il futuro di Cabal.

La sua versatilità e la conoscenza del campionato italiano lo rendono un profilo appetibile per diversi club. La Juventus resta in attesa di capire quale delle pretendenti deciderà di trasformare l’interesse in un’offerta concreta.